صحيفة "الأخبار": أمريكا تستعد لفرض عقوبات على شخصيات رسمية لبنانية

جهينة نيوز

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري زيارة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتقى خلالها كبار المسؤولين الأمريكان، للبحث في أوضاع لبنان والمنطقة.

وكشفت صحيفة "الأخبار" أن كلام رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من ​واشنطن​ عن العقوبات​ عكس قرارا أمريكيا بتفعيلها وتوسيعها.

وأشارت الصحيفة أن لوائح جديدة ستصدر قريبا يمكن أن تتضمن أسماء في تيارات وأحزاب سياسية حليفة ل​ـ "حزب الله" اللبناني​، وبحسب الصحيفة فإن "​الخزانة الأمريكية​ لا تزال تحصر قوائم المعاقَبين ب​رجال الأعمال​ والمتمولين ​الشيعة"​.

ولفتت مصادر محلية إلى أن ما سبق وفعلته ​الإدارة الأمريكية​ بإدراج نائبين ​لبنان​يين على قوائمها، كان بمثابة رسالة تحذيرية لأركان ​الدولة اللبنانية​، وتحديدا ل​رئيس الجمهورية​ اللبنانية، ​ميشال عون،​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ المعروف عنهما علاقتهما الوثيقة بالحزب".

وأشارت الأخبار إلى أن القرار المتعلق بفرض عقوبات عليهما أو على المقربين منهما هو محط ترحيب من قبل عدد كبير من أعضاء ​الكونغرس​، غير أن قراراً كهذا لن يصدر في الوقت الراهن.

وأكدت الصحيفة أن لائحة الشخصيات الذين تضعهم ​الولايات المتحدة​ في دائرة الشبهة قبل اتخاذ قرار وضعهم على لائحة العقوبات تضم مجموعة من رجال الأعمال والمتمولين الشيعة الذين يعملون في غالبيتهم خارج لبنان، وبعضهم يعمل في الغرب و​الخليج​"،

وختمت الصحيفة قائلة "كلام الحريري رسالة إلى حزب الله بأنه ناقش هذا الأمر ولم يفلح في تغيير رأي الأميركيين المصرين على هذه السياسة​، ولا ينبغي لأحد أن يحمّل اللبنانيين مسؤولية عدم قدرتهم الوقوف في وجه هذا الأمر".