تأهيل وصيانة الشبكة الكهربائية في ريف حماة الجنوبي

جهينة نيوز:

نفذت الورشات الفنية التابعة لشركة كهرباء حماة أعمال إعادة تأهيل وصيانة الشبكة الكهربائية في المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها في ريف المحافظة الجنوبي وإيصال التيار الكهربائي للأهالي العائدين لمنازلهم وقراهم وذلك بقيمة 675 مليون ليرة.

وبين مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي أن الورشات أجرت أعمال صيانة وإعادة تأهيل معظم الشبكات المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية في ريف المحافظة الجنوبي بمجال مناطق حربنفسه وعقرب مشيرا إلى صيانة ومد 1800 متر من شبكات التوتر المنخفض إضافة إلى تنفيذ أعمال تأهيل وإصلاح ومد 1200 متر من شبكات التوتر المتوسط إلى جانب تركيب 8 محولات كهربائية باستطاعات مختلفة.

ولفت الرعيدي إلى إجراء ورشات الصيانة التابعة للشركة أعمال إصلاح جميع الأعطال على الشبكات الكهربائية من مد كبل في حي الشريعة بمدينة حماة وإصلاح كبل في حي التعاونية وآخر في حي الشرقية.