شاهد: أشهر سيارة لجيمس بوند تباع بـ6 ملايين دولار

جهينة نيوز

تم بيع سيارة العميل السري البريطاني، جيمس بوند، الأشهر في العالم بـ6.4 مليون دولار خلال مزاد "سوذبي" في مدينة نيويورك الأمريكية.

وصممت السيارة من طراز DB5 من قبل أستون مارتن خصيصا لجيمس بوند، وقد استخدمت في عدة أفلام منها فيلم "الإصبع الذهبي" الشهير أجري عليها 13 تعديلاً، حيث زودت بمدفع رشاش، ودرع واقية من الرصاص، وقواطع للإطارات من أجل إعاقة مطاردي جيمس بوند.

وتجاوزت السيارة قيمتها السابقة لتصبح السيارة الأغلى من نوعها في العالم، ومالكها السابق هو ملياردير بريطاني، كما ظلت السيارة مملوكة لثلاثة أفراد طوال 50 عاما، بحسب صحيفة الغارديان.

الجدير بالذكر أن السيارة المطروحة للبيع لم تظهر في أي من أفلام "جيمس بوند"، ولكنها استخدمت في الإعلانات الترويجية للفيلم "Thunderball" وهذه السيارة نموذج محاكي للسيارة الأصلية التي ظهرت في فيلمي "Goldfinger" و"Thunderball"، وكذلك في فيلم "Skyfall" من إنتاج 2012، تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لأفلام "جيمس بوند"، التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي.