صدور نتائج الدورة الثانية لشهادة الثانوية العامة.. نسبة النجاح بالفرع العلمي 76ر88 والأدبي 32ر84

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج الدورة الثانية 2019 لشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت لها اليوم إن عدد المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 69503 طالبا وطالبة نجح منهم 61691 طالبا وطالبة وبذلك تكون نسبة النجاح 76ر88 بالمئة وبلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 26300 طالبا وطالبة نجح منهم 22176 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 32ر84 بالمئة كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 1001 طالب وطالبة نجح منهم 806 طلاب بنسبة نجاح 52ر80 بالمئة.

وبالنسبة للثانوية المهنية النسوية أوضحت الوزارة أن عدد المتقدمات بلغ 595 طالبة نجح منهم 407 طالبات وبذلك تكون نسبة النجاح 40ر68 بالمئة وأن عدد المتقدمين للثانوية المهنية الصناعية بلغ 4989 طالبا وطالبة نجح منهم 3596 طالبا وطالبة وبنسبة نجاح بلغت 08ر72 بالمئة أما بالنسبة للثانوية المهنية التجارية فبلغ عدد المتقدمين 2115 طالبا وطالبة نجح منهم 1587 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 04ر75 بالمئة.