مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة لمعلمي هونغ كونغ!

جهينة نيوز:

نظّم فريق من المعلمين في هونغ كونغ اليوم مظاهرة واسعة النطاق ضد مشروع قانون تسليم المجرمين للصين.

وتدفق ممثلو اتحاد المعلمين في هونغ كونغ على حديقة "تشاتر غاردن" وسط المدينة للمشاركة في هذه التظاهرة.

وأعلنت متحدثة باسم منظمي التظاهرة: "سنذهب إلى مكتب رئيسة الإدارة كاري لام، لا نستطيع تحديد عدد الأشخاص الذين سيشاركون في المسيرة، إلا أن الأرقام ستأتي لاحقا".

ومع أن السماء أمطرت بشدة في هونغ كونغ اليوم السبت، إلا أن المشاركين يقولون إن المطر لن يكون عقبة على طريقهم، وقال أحد المتظاهرين لوكالة "نوفوستي": "سنذهب على أي حال... ولا شيئ يهمنا".

وتتلخص مطالب المحتجين في سحب قانون تسليم المجرمين بالكامل، والتحقيق في استخدام القوة من قبل الشرطة ضد المشاركين في الاحتجاجات السابقة.

وتستمر المظاهرات الحاشدة في هونغ كونغ منذ أحد عشر أسبوعا، وهي بدأت عند مباشرة البرلمان النظر في تعديلات كان يراد إدخالها على قانون تسليم المجرمين، تلزم هونغ كونغ بتسليم المطلوبين لمحاكتهم في البلدان التي لا تملك معها اتفاقية لتسليم المجرمين، بما فيها تايوان وماكاو والبر الرئيسي للصين.

وفي البداية كانت الاحتجاجات سلمية، لكنها تحولت لاشتباكات في شوارع المدينة وصارت أكثر ضراوة بعد اعتقال عشرات المحتجين.