طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارتين على غزة

جهينة نيوز:

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت غارتين على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن طائرات شنت غارتين على بنيتين أرضيتين تابعتين لحركة "حماس" في شمال ووسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الغارتين جاءتا ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة السبت.

وصرح شهود عيان لوكالة "معا" الفلسطينية، بأن الطائرات قصفت أرضا زراعية مجاورة لموقع تابع لـ"كتائب القسام" في حي التفاح شرق مدينة غزة بصاروخين.

كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على أرض زراعية في قرية وادي السلقا بخمسة صواريخ، دون الإعلان عن وقوع إصابات في الغارتين.