ما هي حقيقة مرض هيفاء وهبي... محمد وزيري يكشف

جهينة نيوز:

بعد أيام من اعلان استقالته عن إدارة أعمال الفنانة هيفاء وهبي، قرر محمد الوزيري توضيح بعض الشائعات والاخبار التي انتشرت اخيراً، مشدداً على أن علاقته بها لم تتأثر بقرار استقالته وتركه العمل كمدير اعمالها.

وأكد الوزيري في تصريحات صحفية انه لا يجمع بين العمل وعلاقته بهيفاء، مشددا على ان استقالته لم تؤثر على علاقتهما وما يجمع بينهما.

واكد أن وهبي تعرضت قبل فترة لوعكة صحية شديدة بعدما أصيبت بفيروس في المعدة وليس في الكبد كما أشيع، مشيرا الى أنها لم تصب بالسرطان وأن كل ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة ليس له أساس من الصحة

ونفى ان يكون مرضها نتيجة تناولها باستمرار للمشروبات الكحولية وادمانها على المخدرات، مؤكداً أنها بعيدة كل البعد عن هذه الأجواء وكل ما قيل لا يتعدى كونه شائعات تلاحق أي فنان.