"منظومة صاروخية ايرانية جديدة" جاهزة لاستهداف العدو!

جهينة نيوز:

قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنها جاهزة لاستهداف أي عدو يقع على مدى ألفي كيلومتر بعد أن اصبحت منظومة "باور 373" جاهزة للاستخدام.

وقال مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون التفتيش العميد سعيد شعبانيان، إن "المنظومة تغطي نحو 200 كيلومتر، وتلاحق التهديدات الجوية المختلفة على ارتفاع 27 كم"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الإيرانية، أن المنظومة الصاروخية تم اختبارها بنجاح، فيما أشار وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الأسبوع الماضي، إلى أنه سيتم الكشف عن "باور 373"، في 22 أب الجاري.

ويصف خبراء محليين منظومة "باور 373" المصنعة محليا بأنها النسخة الإيرانية من منظومة "إس-300" الروسية.

ومنظومة باور 373 هي منظومة صاروخية بعيدة المدى للدفاع الجوي تم تصميمها وصنعها على يد خبراء وعلماء منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وبالتعاون مع المراكز العلمية والبحثية في البلاد، وهي قادرة على ضرب عدة أهداف بوقت واحد.