عطل تقني يضرب مطارات أمريكية مختلفة

السبت, 17 آب 2019 الساعة 10:02 | مجتمع, أخبار المجتمع

عطل تقني يضرب مطارات أمريكية مختلفة

جهينة نيوز:

أعلنت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت أن ألاف المسافرين واجهوا صعوبات بمطارات أمريكية مختلفة وذلك بسبب عطل بأنظمة إدارة الجمارك الأمريكية.

وذكرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن العطل حصل في عدة مطارات أمريكية، وقامت إدارة الجمارك بإصدار بيان قالت فيه " إن العطل مؤقت وإن موظفيها يواصلون إتمام إجراءات المسافرين الدوليين باستخدام وسائل بديلة".

وأشارت الصحيفة أن المسافرين عانوا كثيرا في بعض المطارات وذلك بسبب اجراءات يدوية بطيئة والتي تتخذ فترات توقف أطول من المعتاد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الجمارك أعلنت فيما بعد أن نظام عاد إلى العمل في كل المطارات الأمريكية.


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