زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح جديد

جهينة نيوز:

نسق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون شخصيا عمليات إطلاق صواريخ فجر يوم امس الجمعة باتجاه بحر اليابان.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم السبت: "أشرف الزعيم كيم جونغ أون، على عملية الإطلاق الأخيرة".

وقال ممثلون عسكريون جنوبيون، في وقت سابق امس الجمعة، من هيئة أركان القوات المسلحة، إن بيونغ يانغ، أطلقت قذيفتين مجهولتين من مقاطعة جانغوون- دو، باتجاه بحر اليابان.

ووفقا لهم، تم تسجيل الإطلاق في حوالي الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي وكان مدى القذائف 230 كيلومترا، والحد الأقصى للارتفاع - 30 كيلومترا.

وقالت الحكومة اليابانية، إن المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية فجر اليوم الجمعة، لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لها، ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.

وبحسب وكالة كيودو للأنباء، "أكدت الحكومة اليابانية اليوم، أنه لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة "، مشيرة إلى أن "المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية لم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد".