اعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية على حيي حلب الجديدة وجمعية الزهراء بحلب

جهينة نيوز:

اعتدت التنظيمات الإرهابية مساء اليوم بقذائف صاروخية على حيي حلب الجديدة وجمعية الزهراء السكنية ما تسبب بأضرار مادية.

و استهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب حيي حلب الجديدة وجمعية الزهراء بقذائف صاروخية عدة تسببت بوقوع أضرار مادية في منازل عدة.

وأصيب في التاسع من الشهر الجاري 6 مدنيين بينهم طفلة بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على أحياء الإذاعة والخالدية والموكامبو ومحيط الحرم الجامعي.

وتنتشر في قرى ريف حلب الغربي وفى حي الراشدين عند الأطراف الغربية للمدينة مجموعات إرهابية تتلقى الدعم من النظام التركي وتعتدى بالقذائف على الأحياء السكنية والمناطق المجاورة ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات من المدنيين جلهم أطفال ونساء.