أبراج السبت 17 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٧/ ٨: شخص منهجي وجدير بالثقة وجاد وبهيج بآن واحد، لا يزعجك الروتين، تكتشف الطرق الأنسب التي تدير الامور كنا تعشق، إيجاد أقصر الطرق المختصرة والمدروسة، تكون لامع بسبب قدرتك على تفسير اكثر الامور تعقيدا بطرق مثيرة، قد يراك البعض فظا، لكن عندما تسترخي تصبح مضحكا في النكات، تحتاج لشريك في الحب ليشجعك تحصل على ممتلكات وتحصل على تكريم لمن وضعه يسمح، رحلة للبعض، زواج للبعض، تحقيق امنيات للبعض، بالتجتهاد والصبر تنال هدفك، الاشهر المقبلة لقاءات مع الاخرين، مشكلة اجتماعية، عام للنمو والتقدم والترقية

الحمل: يوم صعب ومتعب من جميع النواحي، لا فائدة اليوم وتتصدر اي شيء، كل ما عليك ان تحتفظ ببرودة أعصابك، انتظر حتى بصل القمر لبرجك وتستلم زمام الامور، انتبه لصحتك وكن حذرا على اغراضك حول مفاتيح وموبايل، لا تتبرع بالخدمات حتى لا يسود وجهك

الثور: شخص منهجي وجدير بالثقة وجاد وبهيج بآن واحد، لا يزعجك الروتين، تكتشف الطرق الأنسب التي تدير الامور، نهار مع الاصدقاء تطورات اجتماعية، تتلقى العديد من الدعوات، لقاءات جديدة تنال محبة بالمقابل انت حنون، استغل هذه المحبة، يوم غير عادي لتكسب معرفة جديدة، بينك وبين الاصدقاء جسر عبور

الجوزاء: محب للرفاهية والترف، إيمانك عميق بالنفس والقناعة، تحكم على نفسك بالعمل، انتبه على عملك، قد يفسر احد مشاعرك خطأ، لذلك ابتعد عن الفاشلين الذين يزرعون الشك من حولك، لا تسمح لأحد أن يضعف من معنوياتك، اشتغل على ان تكون هادئا ولا تلزم نفسك باشياء لا تقدر عليها، حول مزاجك وغير ترددك، مسؤولية مهمة مطلوبة منك

السرطان: تطلق مبادرة جديدة وعمل جديد، يوم واعد حتى تعزز ثقتك بمحيطك المهني، لا تنسى ان تنمي افكارك بواسطة افكار الاخرين وتسمع للنصائح، نهار نشط للعلاقات والتفكير بسفر وبلورة الاوضاع، بامكانك ان تتنفس وتخرج من الابواب المغلقة

الاسد: بما انك الأكثر حبا للمال، وهدفك بالحياة هو المال، امور مالية تتعلق بالديون او مطالبة او اعادة النظر بمال مشترك، متناقضات تاخذك اليوم مثل فعل وردة الفعل وتفكير بذكريات قديمة، حدسك غريب يجعلك تغوص بالاعماق، انت في تحقيق مشروع جديد، قوي قلبك وقدم الشيء الجيد، نهارك جيد

العذراء: تركيزك على الشراكة، ضروري الحذر والابتعاد عن الشك والغيرة وتضبط اعصابك في الاوضاع الحرجة، نهار يحمل لك بعض التأجيل واثارة المشاكل، كن منتبه، اقاويل تؤثر على علاقاتك بمن تحب، لا تجازف وتضع نفسك في مواقف محرجة وتكون انت الخاسر.

الميزان: نهارك مضغوط، تلتفت لاشغالك التي تتراكم عليك، لاسباب عديدة اهمها الضغط الذي تشعر به، العمل في محيطك ناتج عن تسرع وتهور، تعرف كيف تلتقط الحظ وتبتعد عن المغامرات لبعض الوقت، تراكم اعمال، عملك ياخذك من مكان لمكان، اطلب مساعدة وانتبه لصحتك وغذاءك، نشيط بالعمل.

العقرب: مجالات فرص من الحظ، لا سيما امور عديدة وراضي بحضورك وتترقب المشاكل بهدوء، عندك قوة تتغلغل مثل المغناطيس بين الاصدقاء، تعاون بناء، للبعض صعوبة بالتواصل مع الاولاد كردة فعل لكن حاول لا تيأس.

القوس: طباعك متقلبة بسبب أعباء عائلية، سلوكك يدل على طيبتك، لا تخيب امل العائلة فيك، بامكانك ان تركز على ادخال تعديل على بيتك او تقوم بتنظيم منزلك، انتبه من مشاكل على صعيد الاهل وانتبه من مواجهة مع العائلة، ابحث عن سبب توترك واستبدله، تصليحات وعرقلة وتاجيل، او مخالفة قانونية

الجدي: بداية لانطلاقة ناجحة وتختلط بالاهل او مع من تحب، لا تدخل بلقاءات غير مضمونة، بالعموم نشيط بالسفرات القريبة والقصيرة والتعاون مع اخ او جيران، ممنوع الرجوع للوراء، حافظ على روح عالية من المرح والبهجة

الدلو: مشغول بامور تتعلق بالمال او الممتلكات وتراجع حساباتك بسبب ازدياد المصاريف والنفقات، شغل عقلك، وتقوي نشاطاتك حتى تحصل على مبلغ من المال، خبر او هدية او تحصد ناائج مذهلة، شراء اشياء غير ضرورية او تطالب احدا بدفعة قديمة

الحوت: القمر ببرجك والوقت، تملك قدرة واضحة على انجاز مهم، يطلب منك عدم تسرع، لا تحسم امورك بشكل سابي وتأكد أن كل شيء لصالحك، تزداد شعبيتك وتنشغل بامور جديدة، كل الاشياء ممكنة وتؤمن فيها، ترى الامور بوضوح وتقرر فيها