اس-300 الايرانية أصبحت جاهزة

الجمعة, 16 آب 2019 الساعة 22:09 | سياسة, عالمي

اس-300 الايرانية أصبحت جاهزة

جهينة نيوز:

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية، ان منظومة "باور 373" الصاروخية والتي تعرف بـ "منظومة إس-300 الإيرانية"، أصبحت جاهزة للتسليم الى القوات المسلحة.

وخلال تصريحاته التي نقلتها وكالة فارس وأدلى بها قبل خطبة صلاة الجمعة في مدينة شيراز (مركز محافظة فارس-جنوب) أحيى رئيس دائرة التفتيش في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، اليوم الوطني للصناعة الدفاعية الإيرانية في 22 آب/أغسطس؛ معلنا عن إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية في الأسبوع القادم.

وان منظومة "باور 373" الصاروخية إيرانية الصنع التي يصل مداها الى أكثر من 200 كم وتحلق على إرتفاع 27 كم، تتمتع بميزات تفوق نظيرتها الروسية "إس- 300".


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