في معرض الرد اليمني على العدوان سلسلة ضربات على مطار ابها السعودي

الجمعة, 16 آب 2019 الساعة 21:45 | سياسة, عربي

في معرض الرد اليمني على العدوان سلسلة ضربات على مطار ابها السعودي

جهينة نيوز:

يستمر الجيش اليمني و اللجان الشعبية بتنفيذ عمليات رد واسعة تستهدف مطارات سعودية رداً على قصف و إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل دول العدوان فضلاً عن الغارات على منازل مدنين يمنيين, و في معرض الرد اليمني على العدوان نفذ سلاح الجو اليمني المسير سلسلة ضربات على مطار ابها السعودي ادت الى توقف الملاحة فيه.

و نقلت المسيرة نت عن متحدث القوات المسلحة اليمنية قوله أن: سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف2k على مطار أبها الدولي.

و قال العميد يحيى سريع أن عمليات سلاح الجو المسير ضد مطار أبها استهدفت مواقع حساسة في المطار وأصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر.

و أكد العميد سريع أن عمليات سلاح الجو المسير ضد مطار أبها تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار.

و شدد على ان استهداف مطار أبها يأتي في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية.


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