وحدات الجيش العربي السوري تحرر بلدتين في ريف ادلب

جهينة نيوز:

حررت وحدات الجيش العربي السوري بلدتي خربة عابدين و عابدين في ريف ادلب الجنوبي.

و افاد مصدر ميداني لجهينة نيوز أن وحدات الجيش العربي السوري أحكمت السيطرة على بلدتي عابدين و خربة عابدين بعد أن طهرتهم من رجس تنظيم جبهة النصرة الارهابية و العصابات الموالية له و بدأت بتثبيت المواقع في البلدتين.

و يذكر ان بلدة عابدين تقع شمال بلدة الهبيط , و كانت وسائل اعلام موالية للارهابيين اعلنت سقوطها يوم امس و ذلك قبل ان تدخلها القوات السورية.

و تخوض القوات السورية معارك ضد تنظيم جبهة النصرة الارهابية (فرع القاعدة في سورية) و تنظيمات ارهابية موالية له لتحرير ريف ادلب و اعادة المدنيين الى بيوتهم و ذلك بعد ان رفضت تركيا تطبيق اتفاق سوتشي و اخراج الارهابيين من منطقة خفض التصعيد.