وحدات الجيش العربي السوري تحرر بلدتين في ريف ادلب

الجمعة, 16 آب 2019 الساعة 20:58 | شؤون محلية, أخبار محلية

وحدات الجيش العربي السوري تحرر بلدتين في ريف ادلب

جهينة نيوز:

حررت وحدات الجيش العربي السوري بلدتي خربة عابدين و عابدين في ريف ادلب الجنوبي.

و افاد مصدر ميداني لجهينة نيوز أن وحدات الجيش العربي السوري أحكمت السيطرة على بلدتي عابدين و خربة عابدين بعد أن طهرتهم من رجس تنظيم جبهة النصرة الارهابية و العصابات الموالية له و بدأت بتثبيت المواقع في البلدتين.

و يذكر ان بلدة عابدين تقع شمال بلدة الهبيط , و كانت وسائل اعلام موالية للارهابيين اعلنت سقوطها يوم امس و ذلك قبل ان تدخلها القوات السورية.

و تخوض القوات السورية معارك ضد تنظيم جبهة النصرة الارهابية (فرع القاعدة في سورية) و تنظيمات ارهابية موالية له لتحرير ريف ادلب و اعادة المدنيين الى بيوتهم و ذلك بعد ان رفضت تركيا تطبيق اتفاق سوتشي و اخراج الارهابيين من منطقة خفض التصعيد.

 


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا