مستوى الغلوكوز في الدم يكبح تطور بعض أنواع السرطان

جهينة نيوز

اكتشف علماء من جامعة تكساس الأمريكية أن تحديد مستوى الغلوكوز في الدم يمكن أن يكبح تطور بعض أنواع السرطان.

وذكر موقع “ميديكال برس” أنه خلال التجارب المخبرية التي أجراها علماء الجامعة تم تحويل الفئران المخبرية المصابة بسرطان الرئة إلى حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالدهون ونسبة بروتينات متوسطة كما حقنت الفئران بمستحضر يخفض مستوى السكر في الدم.

وبين الموقع أنه اتضح من نتائج هذه التجارب كبح نمو الخلايا السرطانية الظهارية مع بقاء حجم الأورام دون تغيير.

ودرس الباحثون مستوى الغلوكوز لدى 192 مريضا مصابين بسرطان الخلايا الظهارية في الرئتين والمريء وكذلك 120 مريضا مصابين بورم رئوي وظهر من نتائج هذه العملية وجود علاقة متبادلة بين ارتفاع مستوى السكر في الدم وطول فترة بقائهم أحياء.

ووفقا للباحثين يعتبر التحكم بمستوى الغلوكوز طريقة جديدة لمنع نمو خلايا الأورام الخبيثة وهذا يختلف عن تدميرها مباشرة حيث تسمح هذه الطريقة الجديدة في تحويل السرطان إلى مرض مزمن.