وعد من نصرالله..ستحضرون هزيمة إسرائيل بثاً مباشراً إذا اعتدت على لبنان

جهينة نيوز

أكد أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله اليوم الجمعة خلال مهرجان "الذكرى السنوية الـ 13 للإنتصار الكبير"،أن المقاومة اليوم هي أقوى من أي وقت مضت واعداً الإسرائبليين أن هزيمتهم ستُشاهد بالبث المباشرعلى شاشات التلفزة فيما لو اعتدت على لبنان .

و قال نصر الله " أنه بعد كل هذا الوقت منذ حرب تموز الكل اليوم يتحدث عن قوة المقاومة والاهم نظرة العدو اليك ورؤيته وما فرضته هذه المقاومة وفي طليعتها حزب الله من معادلات في هذا الصراع "

و تابع نصر الله " الكل في كيان العدو يعترف بهذا التوازن مع المقاومة وبعضهم يتحدث عن التوازن الاستراتيجي وهذا قوة للبنان"

و وعد نصر الله بأن الهزيمة ستحلق بإسرائيل إذا ما اعتدت على أي بقعة من لبنان" اليوم اقول لكل الفرق والالوية الاسرائيلية اذا دخلتم الى ارضنا فإن كل بقعة في لبنان على شاكلة مربع الصمود بأكثر من 500 مرة، ستحضرون بثا مباشرا لتدمير الاولوية الاسرائيلية اذا دخلت الى جنوب لبنان"

واضاف نصرالله: "عندما نتحدث عن توازن الردع مع العدو وخوفه من شن حرب على لبنان، هذا الأمر ليس نتيجة شعارات بل نتيجة العمل الدؤوب على مدار الساعة، فهناك من يفكر ويدرب ويتسلح ويطور إمكاناته على كل الصعد، لنكون في أعلى وأقوى جهوزية، ولهذا أميركا تحاول ان تجفف مصادر التمويل للمقاومة".

وأكد امين عام حزب الله ان "ما نمتلكه اليوم لا يقاس أبداً بما كنا نمتلكه في حرب تموز 2006".