نصرالله : الحرب على إيران ستشتعل المنطقة كلها

جهينة نيوز:

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحرب على إيران سيشعل المنطقة كلها.

و قال نصر الله في مهرجان الانتصار الكبير "نصر وكرامة" في مدينة بنت جبيل الذي يقام بمناسبة الذكرى الـ13 للانتصار على العدو الاسرائيلي في العام 2006 أن " الحرب على ايران يعني الحرب على محور المقاومة ويعني ان كل المنطقة ستشتعل وهذا دعوة لفهم الحقائق والرسالة وصلت خلال الايام الماضية وأدرك بعض اللاعبين الصغار في منطقتنا ان النار ستحرق وجوههم وكياناتهم "

و أشار نصر الله إلى أن " من يدفع للحرب في المنطقة هو نتانياهو والسعودي وبعض انظمة الخليج، وبالاستناد الى محور المقاومة يمكن وقف الحرب "،معتبرا أن "ايران تملك القوة العسكرية والشجاعة والدليل اسقاط الطائرة المسيرة الاميركية في الخليج واحتجاز السفينة البريطانية قانونيا ".