جهينة نيوز:

قائمة أغلى 10 لاعبين في التاريخ من حيث مجموع قيمة الإنتقالات

نشرت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية تقريرًا تفصيليًا يتناول قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا للأموال خلال السنوات القليلة الماضية، واعتمدت في قائمتها على القيمة الإجمالية لبيع اللاعب وانتقاله بين الأندية طوال مسيرته مع اللعبة.

النجم البرازيلي نيمار احتل صدارة القائمة بأريحية تامة، حيث بلغ مجموع إنتقالاته بين الأندية حوالي 310 ملايين يورو، وذلك على الرغم من أن لم ينتقل سوى مرتين فقط طوال مسيرته الإحترافية. كانت الأولى في عام 2013 من صفوف سانتوس إلى برشلونة، والثانية عندما غادر النادي الكتالوني متجهًا لفريق باريس سان جيرمان في عام 2017.

وحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني في القائمة، حيث حقق مجموع 230 مليون يورو خلال إنتقالاته ما بين أندية سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وفي المركز الثالث جاء النجم البلجيكي روميلو لوكاكو محققًا مجموع 203,5 مليون يورو، وذلك خلال إنتقالاته بين أندية أندرلخت وتشيلسي وإيفرتون ومانشستر يونايتد وإنتر ميلانو.

وحل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في المركز الرابع، بمجموع 180 مليون يورو، وذلك عن إنتقاله لمرة واحدة فقط من صفوف موناكو إلى باريس سان جيرمان.

المهاجم الإسباني ألفارو موراتا جاء في المرتبة الخامسة بمجموع 179 مليون يورو، وذلك عن إنتقالاته بين أندية ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي وأتلتيكو مدريد.

أما المركز السادس فقد كان من نصيب النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، وتساوى اللاعب مع موراتا في نفس قيمة مجموع الإنتقالات، 179 مليون يورو، وذلك خلال تنقله بين أندية روزاريو سنترال وبنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وجاء النجم الفرنسي أنطوان غريزمان في المرتبة السابعة بمجموع 174 مليون يورو، وهو إجمالي تنقله ما بين أندية ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وفي المركز الثامن حل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بمجموع 169 مليون يورو، حققه خلال إنتقالاته الكثيرة طوال مسيرته، حيث دافع عن ألوان أندية مالمو وأياكس أمستردام ويوفنتوس وإنتر وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس أنجلوس غلاكسي.

أما المركز التاسع فكان من نصيب صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإنتقالاته 161,8 مليون يورو، ودافع عن قمصان أندية إنتر ميلانو وفاسكو دا جاما وإسبانيول وليفربول وبرشلونة.

وأخيرًا جاء النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في المركز العاشر، حيث بلغ مجموع إنتقالاته 159 مليون يورو، وذلك عن تنقله بين أندية ريفر بليت وريال مدريد ونابولي ويوفنتوس وميلان وتشيلسي.