تركيا: مركز العمليات المشترك حول المنطقة الآمنة في سوريا يبدأ عمله الأسبوع المقبل

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن مركز العمليات المشترك حول المنطقة الآمنة في سوريا، سيبدأ عمله الأسبوع المقبل.

وقال أكار، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" للأنباء، "لا يوجد لدينا أي تفسير حول تعاون حلفائنا مع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، وننتظر منهم إنهاء ذلك في أقرب وقت".

وأضاف وزير الدفاع التركي، أنه "تم الالتزام إلى الآن بالجدول الزمني المحدد حول مركز العمليات المشترك مع واشنطن، دون أي مشاكل، وننتظر الالتزام به في المستقبل".

يشار إلى أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على إنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا لإقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا، لتكون ممرا آمنا لعودة المهجرين إلى ديارهم، يوم 7 أغسطس/ آب الجاري