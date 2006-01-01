نصرالله: العدوان على لبنان عام 2006 كان هدفه إقامة شرق أوسط جديد وكان استكمالاً لغزو أفغانستان والعراق

الجمعة, 16 آب 2019 الساعة 18:01 | سياسة, عربي

نصرالله: العدوان على لبنان عام 2006 كان هدفه إقامة شرق أوسط جديد وكان استكمالاً لغزو أفغانستان والعراق

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