زيدان يعلن اعتماده على جناحه الويلزي غاريث بايل

جهينة نيوز

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الاسباني، أنه ينوي الاعتماد هذا الموسم على جناحه الويلزي غاريث بايل، بعدما تمنى خلال فصل الصيف رحيله عن النادي الملكي.

وقال زيدان عشية المباراة الاولى لفريقه في الدوري الاسباني لكرة القدم السبت ضد سلتا فيغو: "بدا لي أن بايل سيرحل، لكنه اليوم معنا. الدينامية تتغير، والامور تتغير. من الآن فصاعداً، سأعتمد عليه على غرار الاخرين. يملك موقعه، هو لاعب هام وأتمنى من جميع اللاعبين تصعيب مهمتي في اختيار التشكيلة".

وبدا بايل (30 عاما) في طريقه ليصبح خارج أسوار "سانتياغو برنابيو" بعدما سافر الى الصين للتفاوض مع جيانغسو سونينغ الذي عرض عليه راتبا أسبوعيا قدره مليون جنيه استرليني (نحو 1,24 مليون دولار) بحسب التقارير، إلا أن ريال حال دون اتمام الصفقة لأن الشروط المالية المتعلقة بها لا تناسبه.

واتى ذلك بعد ان اعتبر زيدان ان رحيله سيكون "جيدا من أجل مصلحة الجميع"