شاهد ..لقطة توضح لحظة إصابة أدريان حارس ليفربول من جانب مشجع

جهينة نيوز

قد يجد المدير الفني لـ ليفربول الألماني يورغن_كلوب نفسه في موقف صعب، بعدما تعرض حارس مرمى الفريق الثاني أدريان لإصابة في كاحله.

وذكر موقع صحيفة "الصن" البريطانية أن "الريدز" قد يكون في ورطة كبيرة خلال مواجهة ساوثمبتون، يوم غد السبت، في المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد كلوب أن الحارس أدريان يعاني من إصابة، عقب تتويج ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 5-4، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وتابع: "عندما كنا نحتفل عقب المباراة، قفز أحد المشجعين فوق شيء ما، وكان مطارداً من قبل رجال الأمن، ثم انزلق وصدم أدريان في كاحله. سيلعب أدريان السبت إذا كان جاهزاً بنسبة 100 في المئة".