رداً على ترامب.. الدنمارك: لن نبيعك الـ50 ألف مواطن

جهينة نيوز

سخر سياسيون دنماركيون من فكرة بيع جزيرة غرينلاند الذاتية الحكم للولايات المتحدة في أعقاب تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب ناقش خلال جلسات خاصة فكرة شراء أكبر جزيرة في العالم مع مستشاريه.

ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاغن في ايلول، وستكون المنطقة الواقعة في القطب الشمالي على جدول الأعمال خلال اجتماعات مع رئيسي وزراء الدنمارك وغرينلاند.

وقال رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن على "تويتر": "لا بد أنها كذبة نيسان. جاءت في غير موعدها تماما"، وفق "رويترز".

وكانت تقارير، أفادت بأن بعض المستشارين في البيت الأبيض تعاملوا مع الفكرة كمزحة، لكن آخرين نظروا إليها على نحو أكثر جدية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشرت الأحاديث عن شراء غرينلاند.

وقال سورين إسبيرسن المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الشعب الدنماركي لهيئة دي.آر الإذاعية "إذا كان يفكر حقا في ذلك فهذا دليل أخير على أنه فقد صوابه".

وأضاف: "فكرة أن تبيع الدنمارك 50 ألف مواطن للولايات المتحدة هي فكرة سخيفة تماما".

وتعتمد غرينلاند، التي تقع بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، على الدعم الاقتصادي من الدنمارك.

وقال سفير الولايات المتحدة السابق في الدنمارك روفوس جيفورد على "تويتر": "يا إلهي. كشخص يحب غرينلاند وزار كل ركن فيها تسع مرات ويحب الناس.. هذه كارثة كاملة وشاملة".

المصدر: وكالات