طهران: الناقلة التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق تستعد للإبحار

جهينة نيوز

تستعد ناقلة محملة بالنفط الإيراني احتجزتها سلطات جبل طارق في 4 تموز وسمحت لها الخميس بالمغادرة، للإبحار في البحر المتوسط بحسب ما أعلن مسؤول شحن إيراني كبير.

وتسبب احتجاز السفينة بمساعدة مفرزة من البحرية الملكية البريطانية، بتدهور حاد في العلاقات بين طهران ولندن، فيما ردت إيران في المقابل باحتجاز ناقلة النفط ستينا إيمبيرو التي ترفع العلم البريطاني.

وسيتم تغيير اسم الناقلة "غريس 1" وسترفع العلم الإيراني في رحلتها المقبلة، بحسب ما أعلن نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي للتلفزيون الرسمي.

وقال إسلامي "بناء على طلب المالك، ستغادر غريس 1 البحر المتوسط بعد أن ترفع علم جمهورية إيران الإسلامية وتعاد تسميتها "ادريان داريا" خلال الرحلة".

وأضاف أن "السفينة كانت روسية المنشأ وترفع علم بنما ومحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني".

المصدر: ا ف ب