خاصية جديدة في "انستغرام" للإبلاغ عن المعلومات الكاذبة

جهينة نيوز:

أعلن موقع "انستغرام " لمشاركة الصور المملوك لشركة "فيسبوك" أنه أضاف خاصية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التي يعتقدون أنها كاذبة، وذلك في مسعى منه لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات على منصته.

ولا تحظر "فيسبوك" نشر معلومات كاذبة في أي من خدماتها للتواصل الاجتماعي لكنها تتخذ خطوات للحد من انتشارها وتحذر المستخدمين بشأنها.

ولدى" فيسبوك" 54 شريكا لفحص الحقائق يعملون في 24 لغة لكن البرنامج في "انستغرام" سيتاح في الولايات المتحدة فقط. وقال المتحدثون باسم" فيسبوك" ان هذه خطوة أولية حيث يعملون باتجاه نهج أكثر شمولا لمعالجة المعلومات المضللة.