طهران تطلق اسم جديد على ناقلة "غريس-1" بعد الإفراج عنها

جهينة نيوز:

أعلن مسؤول إيراني عن إطلاق اسم جديد على الناقلة الإيرانية "غريس-1" التي احتجزت في جبل طارق مطلع تموز الماضي وتم الإفراج عنها أمس.

وأكد مساعد الشؤون البحرية لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية جليل إسلامي في تصريح صحفي أدلى به أمس الخميس، أن الناقلة المفرج عنها تستعد لمواصلة طريقها إلى المتوسط بطلب مالكيها، وتحت علم الجمهورية الإسلامية وباسمها الجديد Adrian Darya.

واحتجزت سلطات جبل طارق وبريطانيا الناقلة في الرابع من تموز الماضي بدعوى أنها كانت متوجهة إلى سوريا بشحنة من النفط في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وقررت جبل طارق الإفراج عن الناقلة بعد حصولها على ضمانات من طهران بشأن وجهتها، رغم طلب الولايات المتحدة تمديد فترة احتجازها.