مجددا.. ترامب سيكون لدينا اتفاق رائع وهائل مع بريطانيا

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً عن رغبته بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مشيراً الى اتفاق "رائع" قيد التحضير حالياً.

وقال ترامب للصحافيين في نيوجيرسي "أعتقد أنه سيكون لدينا اتفاق رائع وهائل مع المملكة المتحدة. يجب أن نزيد النشاط التجاري بيننا عما هو عليه الآن"، مكرراً دعمه الشخصي لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يقود عملية بريكست.

وسيلتقي ترامب رئيس الوزراء البريطاني الجديد خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا في وقت لاحق هذا الشهر، لكنهما سبق وأن أجريا عدة محادثات هاتفية وفق البيت الابيض.

المصدر: ا ف ب