تركيا: لا تغيير في "المنطقة الآمنة"

جهينة نيوز

نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي تغيير في وجهات النظر بشأن "المنطقة الآمنة" المزمع إنشاؤها بالتنسيق مع الولايات المتحدة شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها عبر "تويتر"، إن "الأنباء المزعومة حول المنطقة الآمنة التي تسندها بعض وسائل الإعلام إلى مسؤولين أتراك وأميركيين، لا تعكس الحقيقة"، وفقا لما اوردته روسيا اليوم.

وأضاف البيان أن "وزارة الدفاع ستعلن للرأي العام عن الأنشطة المنفذة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عندما يحين الوقت والمكان".

وتابعت أنه "في هذا السياق، لا يوجد أي تغيير في وجهات النظر التي أعلنت عنها تركيا سابقا والتي لا تزال تحافظ على سريانها".

وكشفت الوزارة الاثنين الماضي، عن وصول وفد أميركي إلى مدينة شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا، لإجراء تحضيرات أولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بـ "المنطقة الآمنة".

وتوصلت أنقرة وواشنطن، الأسبوع الماضي، لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا.