أبراج الجمعة 16 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٦/ ٨: قنوع وصريح وعقلاني، مبالغ بحماية نفسه، لا يقبل النقد، غيور، لا ينساق وراء طيبته، يفاجئك بردات فعله ودهائه، سلبياته يبالغ بالتدخل وينسحب فجأة، شخص معبر يبرع بميادين متعددة، هو المصدر العاطفي للعائلة، ستكون تحت قانون العلاقات مع الاخرين، احتمال خلافات او انفصال للبعض، احتمال تاجيلات للبعض، فقدان مركز او مال، الاشهر القادمة تحل المشاكل التي كانت بالانتظار

الحمل: انتبه لصحتك لا تهمل العناية فيها، من الافضل الا تبادر باي خطوة هذه الايام، الوقت ليس لصالحك ابدا، لا تفكر بطريقة سلبية، نهار لا يسمح بانطلاقة، حاول ان تقوم باعمال خفيفة واترك الغير مهم لايام اخرى، تصرف بشكل هادئ وحذر لتمنع وقوع الخطر، الخطا في هذه الفترة غير مقصود

الثور: نهارك جيد تطرح افكار جديدة تجتهتد لانجاح مشروع جديد، اطلب مساعدة، يوم جيد وتكثر فيه ابواب النجاح، تكثر النقاشات والاحاديث وتتوصل لنقاط مشتركة مع بعض الاصدقاء، انت اكبر محرك للاصدقاء

الجوزاء: ترتاح إلى جانب الزملاء، حاول ان تصلح العلاقات المتردية ولا تبق وحيدا، فترة فيها مهني او عائلي، تكثر مواعيدك على صعيد الامور العائلية، عمل مع المسؤولين والغرباء، اجتماعي اليوم ضمن الزملاء، لا تشكك بقدراتك

السرطان: تظهر مسألة طارئة وتكون سيد الموقف من جديد، تقرر المصير وتحدد الموقف وتتوضح لك الامور، تخرج من حالة الترقب والانتظار وتفرح لانفراج وتقدم، اليوم من الايام الجيدة، يحنل لك نهارك سفرة او استقبال زوار، او اتصالات، مقابلات مهمة على صعيد الاوراق والقانون

الاسد: امورك فيها مصالح مالية مشتركة، ترتاح وتتلاحق الاحداث، تحظى بفرصة ثمينة لاحراز الانتصار لكن لا تنتظر النصر على طبق من فضة لان الفترة شديدة الضغط والتشنج والتعب والمشروعات، اجواء الكآبة مسيطرة عليك اليوم، الكواكب كلها عندك، حاول ادخال تحسين على حظوظك

العذراء: لا تشوه سمعتك وخاصة ان نهارك متطلب، احرص على كل كلمة ولا تتفوه بها فقد تندم لاحقا، وخاصة مع الشركاء، ركز على الشراكة، ترتفع المعنويات مع الشركاء اذا كنت هادئ ورواق، استوعب الشركاء وكن هادئ، احذر من بعض المشاكل، تصليحات واعطال وتاجيل

الميزان: عمل كثير، لا تيأس او تصاب بالاحباط، استرح ولا تأخذ قرار فيه تخييب آمالك، لا تخالف القانون، فترة استراحة مناسبة للعمل الروتيني، عمل كثير حاول ان تنهي اعمالك وخاصة المتراكم، اخلد للراحة وانتبه لغذائك وصحتك

العقرب: تتمتع بطاقة فكرية تخولك ان تخوض تجارب وامتحانات صعبة بنجاح، نهارك باهر نساعدك سرعة الخاطر والخروج من اي موقف محرج، يحتاجك احد افراد العائلة او الاولاد او الاطفال، للبعض سهرة او لقاء او خبر فني او معنوي، فرص ربح مادية كما يساعدك الحظ، تزداد العواطف عندك ويكون صوتك مسموع عن الاحبة، جميل ان تخصص وقت للاطفال

القوس: حاذر من تراجع صحي او ملف إداري، فترة قلقة تتطلب منك القبول بالامر الواقع وخاصة انك تفكر جديابالخلافات والتحديات على صعيد العائلة، تشعر بالغضب او الحيرة، تمالك اعصابك، تجنب تأزيم الامور وخاصة على صعيد الاعطال والتصليحات.

الجدي: تعيش اوقات مريحة ومطمئنة، يحتاجك الجيران، او تراودك افكار منطقية، فترةايجابية.، آفاق جديدة، معارف وتطلعات جديدة، كشف اسرار على صعيد نشاطك الاجتماعي، اتصالات كثير، لك وقع باذهان من في محيطك

الدلو: حلل معطياتك، رتب اوضاعك المالية، اسمح للمصالحة والتسوية بتقريب وجهات النظر، نهار فيه فرص مالية وتحسينات على صعيد الامور المالية، لا تبالغ بمصروفك، تركز على امور مالية من عمل اضافي، اخبار تخص الامور المالية

الحوت: ترتاح الاجواء نسبيا وتجد مساعدة ودعم وحلول لمشاكلك السابقة، القمر ببرجك تتحسن الاجواء تدريجيا، تكون مدرك لاهمية التحرك والمبادرة، تخرج من مرحلة الركود تفرح لانفراج لا تقف ساكنا، بل خذ مبادرة