في اهانة لنظام ال سعود .. المتحدث بإسم القوات اليمنية ينشر رسالة من داخل السعودية

جهينة نيوز:

في اهانة موصوفة لنظام ال سعود نشر الاعلام الحربي اليمني رسالة مصورة للمتحدث بإسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع قام بتسجيلها من داخل الارضي السعودية قرب مدينة الخوبة السعودية الواقعة تحت سيطرة القوات اليمنية و اللجان الشعبية.

و قال العميد سريع : نقول للنظام السعودي كفى عدواناً كفى بغيا الا يكفيك خمس سنوات من الفشل و الهزيمة و الخسارة.

و كشف العميد سريع أن السعودية سحبت جنودها من محيط مدينة الخوبة بعد انهيارهم في اللحظات الاولى للمعارك و استبدلتهم بقوات سودانية و مرتزقة من عدة بقاع في العالم, و نصح العميد سريع مرتزقة القوات السودانية بالانسحاب لان قتالهم اصبح لا معنى له سوى حماية نظام ال سعود.

و يذكر ان النظام السعودي يزعم بانه يشن العدوان على اليمن منذ خمس سنوات و نيف لاعادة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه هادي منصور الى السلطة و لكن عوضاً عن تقدم القوات السعودية في اليمن تقدمت القوات اليمنية داخل الاراضي السعودية.