شرطة كيان الاحتلال الاسرائيلي خطفت ابنة ممثلة بريطانية

جهينة نيوز:

اتهمت الممثلة البريطانية جوزفين غيلان، نجمة مسلسل "صراع العروش"، شرطة الاحتلال الإسرائيلية باختطاف طفلتها التي كانت موجودة مع صديقتها خلال تلقي غيلان علاجا من اكتئاب ما بعد الولادة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أعلنت غيلان "اختطاف" سلطات رعاية الطفل في كيان الاحتلال الإسرائيلي طفلتها غلوريا صاحبة الثمانية أشهر.

وقالت غيلان أن الشرطة هددت صديقتها بسجنها إذا لم تمنحهم الطفلة، كما قالت جوزفين إنهم سرعان ما منحوا طفلتها إلى عائلة أخرى.

وليس لدى جوزفين أدنى فكرة عن مكان طفلتها، حيث لا يسمح لها بزيارتها أو رؤيتها، على حد قولها.

وكشفت تقارير أن الشرطة ضمت الطفلة بأمر من المحكمة، ومن المقرر عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل.

وكانت الممثلة البريطانية قد انتقلت الى كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد فترة قصيرة من إنجاب طفلتها خوفا من قيام سلطات رعاية الأطفال البريطانية بأخذ ابنتها بعيدا عنها.