إيران تنفي تقديم اي التزام او تعهد بعدم توجه غريس-1 الى سوريا

جهينة نيوز:

قال السفير الايراني حميد بعيدي نجاد ان ايران لم تقدم اي تعهدات او التزامات للمحكمة العليا في جبل طارق بخصوص عدم توجه ناقلة النفط الايراني "غريس 1" الى سوريا .

تصريحات بعيدي نجاد جاءت ردا على دعوة وزارة الخارجية البريطانية طهران الى الالتزام بما وصفته تعهداتها الخاصة بناقلة النفط "غريس-1"، وعدم السماح لها بالتوجه إلى سوريا.

وكان الناطق باسم الخارجية البريطانية أن "حكومة جبل طارق تلقت من إيران ضمانات بأن (غريس-1) لن تتوجه إلى سوريا، وعلى إيران أن تلتزم بالتعهدات التي قدمتها" حسب قوله .

وأضاف قائلا: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لإيران، أو أي جهة أخرى، بالالتفاف حول العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه".

وزعم بانه لا توجد أي مقارنة أو علاقة بين ما وصفها هجمات إيران واحتجازها غير القانوني وغير المقبول لسفن الشحن التجارية في مضيق هرمز، وبين إنفاذ العقوبات الأوروبية على سوريا من قبل حكومة جبل طارق.

هذا في حين ان احتجاز ايران لناقلة النفط البريطانية جاء بسبب خرقها لقوانين الامن الملاحي وتعريض السفن الاخرى للخطر فيما السفينة الايرانية لم ترتكب اي خطأ وكانت تبحر في المياه الدولية ، فضلا عن ان ايران لا يعنيها العقوبات الاوروبية ضد اي بلد اخر.

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