طعن شخص قرب مقر وزارة الداخلية في لندن

جهينة نيوز:

تعرض رجل للطعن قرب مكاتب الحكومة البريطانية وسط لندن، اليوم الخميس، وفقا لما أفادت به الشرطة التي أكدت أن الحادث لا علاقة له بـ "الإرهاب".

ووجدت قوات الأمن بعد وصولها لشارع "مارشام" رجلا مصابا بجروح في وجهه والدماء تسيل من جبهته، غير أن تقريرا لاحقا للشرطة أفاد بأن جروح الضحية "لا تهدد حياته".

وأوقفت الشرطة رجلا في مكان الحادثة على خلفية شكوك في تورطه في عملية الطعن.

وأكد بيان صادر عن الشرطة أن "التحقيقات جارية لتحديد ظروف الحادثة"، في حين أكد ناطق باسم قوات الأمن أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الهجوم متصل بالإرهاب.

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في منشور على "تويتر" إن "قلوبنا مع الضحية وعائلته بعد الهجوم المريع بالسكين في شارع مارشام".

وكالات