وفد عسكري أمريكي إلى تركيا في إطار خطة إنشاء "المنطقة الآمنة" بسوريا

جهينة نيوز:

يعتزم وفد عسكري أمريكي برئاسة نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي، الانتقال إلى ولاية شانلي أورفة التركية المتاخمة للحدود السورية.

وقال وكالة "الأناضول" إن وزارة الدفاع التركية أكدت، اليوم الخميس، في بيان أن الوفد الأمريكي يحل في ولاية شانلي أورفة ضمن استمرار إجراءات تفعيل مركز العمليات المشتركة المزمع إنشاؤه في الولاية في إطار المنطقة الآمنة المخطط لها شمالي سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة: "الوفد العسكري الأمريكي برئاسة نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا الفريق ستيفن تويتي، سينتقل اليوم إلى شانلي أورفة عقب زيارته لرئاسة الأركان، للتنسيق بشأن إنشاء مركز العمليات".

وكانت الدفاع التركية أعلنت، يوم الاثنين، عن وصول وفد أمريكي إلى ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، لإجراء التحضيرات الأولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة.

يذكر أن تركيا والولايات المتحدة قد توصلتا، في وقت سابق، لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.