توقف العمل في مطار بأيرلندا إثر حادث لطائرة تنقل جنوداً أمريكيين

جهينة نيوز:

أوقف مطار شانون الدولي في أيرلندا رحلاته بعد وقوع حادث لطائرة كانت تنقل قوات أمريكية.

وأوضحت قناة (آر تي إي) التلفزيونية الأيرلندية أن الحادث وقع صباح اليوم قبيل مغادرة طائرة بوينغ 767 تابعة لشركة أومني الجوية الدولية تنقل جنودا أمريكيين حيث لاحظ مراقبو الحركة الجوية أن معدات الهبوط اشتعلت فيها النيران عندما كانت الطائرة تتحرك على طول المدرج.

وأوضحت القناة أن خدمات المطار تمكنت من إطفاء النيران كما تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بأمان.

بدوره أكد المطار في حسابه الرسمي على تويتر وقوع الحادث وقال إن خدمات المطار “تعمل على نقل الطائرة من مكان الحادث” فيما قالت شركة أومني إنها تشارك بالتحقيق في الحادث مشيرة إلى أن التقارير الأولية تؤكد عدم وجود إصابات خطيرة للركاب أو الطاقم.