لاعبتنا السورية رامية شعبان تحقق ميدالية ذهبية في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى

جهينة نيوز

حققت لاعبة منتخب سورية لألعاب القوى رامية شعبان الميدالية الذهبية اليوم في بطولة غرب آسيا الثالثة للناشئين والناشئات المقامة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستطاعت شعبان في اليوم الأول للبطولة الظفر بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق خمسة كيلومترات مشيا لفئة الناشئات والتفوق على نظيراتها من إحدى عشرة دولة.

ويشارك منتخبنا في سباقات 100 متر حواجز (إناث) و110 أمتار حواجز (ذكور) و200 متر (إناث) و 400 متر حواجز (ذكور وإناث) وسباعي (إناث) و2 كم موانع (ذكور) ورمي الرمح ورمي القرص (ذكور) ورمي كرة حديدية (ذكور وإناث) و 800 متر (إناث) وتتابع منوع (إناث).

يشار إلى أن البطولة مستمرة حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.