ليفربول يتغلب على تشيلسي في السوبر الأوروبي

جهينة نيوز:

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره تشيلسي بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافية بالتعادل (2-2)، ليتوج بلقب السوبر الأوروبي في لقاء أقيم على ملعب فودافون بارك في تركيا.

وأحرز أهداف المباراة جيرو تقدم لتشيلسي ثم قلب النتيجة ساديو ماني بهدفين، قبل أن يتعادل جورجينيو من ركلة جزاء.

ونجح كل من سدد ركلات الترجيح، ما عدا مهاجم تشيلسي تامي أبراهام الذي تصدى أدريان حارس ليفربول لركلته.

وشارك ليفربول في السوبر الأوروبي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما شارك تشيلسي لفوزه ببطولة الدوري الأوروبي.