عبر "تويتر".. ترامب يقترح على نظيره الصيني عقد لقاء ثنائي لبحث وضع "هونغ كونغ"

جهينة نيوز:

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نظيره الصيني شي جين بينغ عقد لقاء ثنائي وبحث الوضع الراهن في هونغ كونغ.

وكتب ترامب عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أعرف الرئيس الصيني شي جين بينغ جيداً، هو قائد رائع يحترم شعبه كثيراً. ويعرف التعامل جيد أيضًا مع "الأعمال الصعبة، ليس لدي شك، أنه إذا أراد الرئيس شي سيحل مشكلة هونغ كونغ بسرعة وبشكل إنساني، فيمكنه فعل ذلك... لقاء خاص؟".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال امس الأربعاء، إن واشنطن قلقة للغاية من تحرك شبه عسكري صيني على طول حدود هونغ كونغ محذرة في الوقت نفسه من أن استمرار تراجع الحكم الذاتي لهونغ كونغ يجعل وضعها الخاص في خطر على مستوى الشؤون الدولية.

ومنح قانون أمريكي في 1992 هونغ كونغ معاملة تفضيلية في شؤون التجارة والاقتصاد بالمقارنة مع الصين. وشملت مجالات المعاملة الخاصة إصدار تأشيرات السفر وتطبيق القانون والاستثمار.

وحذر سناتور أمريكي بارز الصين يوم الثلاثاء من أن هونغ كونغ قد تفقد وضعها التجاري الخاص الذي منحته لها الولايات المتحدة إذا تدخلت بكين بشكل مباشر لقمع المظاهرات، المطالبة بالديمقراطية والتي ازدادت عنفا بالمدينة.

وفي وقت سابق امس الأربعاء أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من السفر حثت دعت فيه "لتوخي مزيد من الحذر في هونغ كونغ بسبب الاضطرابات".

وأدت عشرة أسابيع من المصادمات العنيفة المتزايدة بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، الغاضبين مما يرون أنه تراجع للحريات، إلى سقوط المركز المالي الآسيوي في أسوأ أزمة له منذ عاد من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997.

وأدانت الصين بعض المتظاهرين لاستخدامهم أدوات خطيرة لمهاجمة الشرطة. وتمثل الاحتجاجات أحد أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.