خروج طائرة عن المدرج أثناء هبوطها في أحد مطارات ضواحي موسكو واجلاء ركابها

جهينة نيوز:

هبطت طائرة من نوع "إيرباص 320" اضطراريا في أحد مطارات ضواحي موسكو، واشتعل محركها بسبب طائر وتم إجلاء جميع الركاب.

واكدت خدمة الطوارئ أن سبب الحادث هو اشتعال محرك الطائرة (A320) بسبب طائر.

وقالت الخدمة نقلا عن سبوتنيك: "كانت طائرة "إيرباص 320" تقوم برحلة من مطار جوكوفسكي إلى سيمفيروبول، هبطت بشكل اضطراري بعد إقلاعها بقليل بالقرب من قرية ريبينسكوي على مشارف (مطار) جوكوفسكي".

وأضافت الخدمة: اشتعلت النيران في المحرك بعد إقلاع الطائرة بقليل".

وأشارت الخدمة إلى أن الطائرة خرجت عن مسارها في المدرج بعد اصطدامها بطائر، مؤكدة أنه يتم الآن إجلاء الركاب وعددهم 234، وأنه لم يصب أحد بأذى.

وتم إخماد الحريق على الطائرة.