الارهابيون يسقطون طائرة سو-22 في ريف إدلب

جهينة نيوز:

أسقط تنظيم جبهة النصرة الارهابي طائرة سورية قاذفة طراز سو-22 بصاروخ ارض – جو في ريف إدلب الجنوبي.

و ذكر مصدر عسكري سوري أن إحدى طائراتنا الحربية التي كانت مكلفة اليوم 14/8/2019 بمهمة تدمير مقرات جبهة النصرة في منطقة /التمانعة/ تعرضت إلى إصابة بصاروخ مضاد للطيران أطلقته التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتشرة في تلك المنطقة، ما أدى إلى إسقاط الطائرة، وما يزال مصير الطيار مجهولاً.

و كانت تنسيقيات الارهابيين تناقلت انباء متضاربة عن مصير الطيار و بعد أن ذكرت تنسيقيات الارهابيين نبأ اسر الطيار السوري نفت صفحات أخرى نبأ أسر الطيار و ذكرت أنها لا تزال تبحث عن الطيار الذي هبط في مناطق سيطرة الارهابيين.