فتح تحقيق مع وزير في حكومة الاحتلال

جهينة نيوز:

أعلن المدعي العام في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، أنه سيفتح تحقيقا بتهمة الفساد مع وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، حاييم كاتس، عن حزب "الليكود".

ويتهم كاتس بمخالفات متعلقة بـ "تعارض المصالح"، واتخاذ قرارات لصالح رجل الأعمال مردخاي بن آري وشركته مقابل رشاوى. ويشار إلى أن مردخاي بن آري مستشار كاتس للشؤون المالية وصديق قريب له.

وأبلغ ماندلبليت الوزير بأن عليه تقديم استقالته من منصبه، وفي حال قرر كاتس الاستفادة من الحصانة كعضو في الكنيست، فسيطالب المدعي العام الكنيست بتجريده من الحصانة النيابية.

وقالت وزارة العدل في كيان الاحتلال الإسرائيلي إن كاتس قد يحتفظ بمقعده في الكنيست حتى أداء البرلمان الجديد القسم بعد الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل، لكنه يجب أن يستقيل من منصبه الوزاري فورا.

ويأتي ذلك على خلفية الحملة الانتخابية في كيان العدو الاسرائيلي، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الاتهام قد يوجه ضربة أخرى إلى حزب "الليكود"، الذي يواجه زعيمه ورئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، تهما بالفساد هو الآخر، ومن المقرر استجوابه في أكتوبر المقبل.