مؤشر "داو جونز" ينخفض بأكثر من 700 نقطة وسط تزايد المخاوف بشأن ركود اقتصادي

جهينة نيوز:

تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي أكثر من 700 نقطة في ظل تداول الأسهم الأمريكية بانخفاض حاد، اليوم الأربعاء.

وأثار انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية خلال التعاملات مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة، في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاما لأدنى مستوى على الإطلاق.

وتتزامن خسائر البورصة الأمريكية مع بيانات صينية مخيبة للآمال، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأبطأ وتيرة في 17 عاما.

وحققت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية يوم أمس، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 370 نقطة مع هدوء المخاوف التجارية.

وكالات