ميليشيا قسد تنفي انضمام عشر بلدات في الرقة للمصالحة

جهينة نيوز:

نفت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" التي تتبع للاحتلال الامريكي، في بيان مساء اليوم الأربعاء، توقيعها اتفاقا مع الجيش العربي السوري لتسليم بعض القرى في ريف مدينة الرقة.

وقالت "قسد" في بيانها الذي نقلته "RT" إن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا يدعي توقيع اتفاق بين قواتنا وبين النظام السوري لتسليم بعض القرى في ريف مدينة الرقة للسلطات السورية ".

وأضافت "قوات سوريا الديمقراطية" أن "وسائل الإعلام فسرت ذلك بأنه رد على الاتفاق التركي الأمريكي حول المنطقة الآمنة".

واختتمت بيانها بالقول: "إننا في قوات سوريا الديمقراطية وفي الوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، نهيب بوسائل الإعلام الدقة في تداول الأخبار والبحث عن المصادر الحقيقية التي تؤكد أو تنفي مضامين أخبارها".

و كانت وسائل اعلام روسية نقلت عن مصادر في الدفاع الروسية نبأ توقيع عشر بلدات في ريف الرقة اتفاق مصالحة لدخول الجيش العربي السوري اليها, و يذكر ان النبأ لم يشير الى توقيع الاتفاق مع ميليشيا قسد بل مع البلدات.