بعد تقدم القوات السورية قادة الارهابيين يطلبون اجتماع مع "تركيا الصامتة"

جهينة نيوز:

بناء على طلب الارهابيين يجتمع قادة الفصائل الارهابية المقاتلة في إدلب وريف حماة، مع ضباط من الجانب التركي و ذلك بحسب ما نقلت تنسيقيات الارهابيين و ذلك من أجل ما أسمته بحث التطورات الأخيرة في إدلب وتقدم قوات الجيش السوري و السيطرة على ثلاث بلدات غرب خان شيخون.

وقال مصدر من فصيل “فيلق الشام” الارهابي ، إن الاجتماع مع الأتراك سيكون مساء اليوم، الأربعاء 14 من آب.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بحسب تنسيقيات الارهابيين، أن الاجتماع يأتي من أجل بحث التطورات الأخيرة والوضع في منطقة إدلب بعد تقدم قوات النظام (في اشارة للجيش العربي السوري)، مؤكدًا أن الجانب التركي لم يبلغ الفصائل بأي شيء حتى الآن.

و بحسب ما ذكرت التنسيقيات يأتي الاجتماع في ظل تقدم قوات النظام، مدعومة بالطيران الروسي، في ريف إدلب الجنوبي، والسيطرة على ثلاث قرى غرب مدينة خان شيخون.

و كات تنسيقيات الارهابيين إنتقدت ما اسمته صمت النظام التركي على عمليات الجيش العربي السوري الاخيرة متسائلة لماذا تصمت تركيا رغم اقتراب محاصرة نقطة مراقبة في مورك في اشارة الى تقدم القوات السورية باتجاه خان شيخون و التمانعة.

و يذكر أن إكمال السيطرة على بلدة خان شيخون يقطع الامداد عن العصابات الارهابية في عدة بلدات و نواحي ضمن ما يسمى مثلث الموت و بالتحديد مورك و كفرزيتا و البلدات المحيطة بهما.