صحيفة امريكية: نقاط ضعف خطيرة في نظام مقاتلة أف 15 الأمريكية

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن قراصنة الكترونيين عثروا على نقاط ضعف خطيرة في النظام الإلكتروني للمقاتلة الأمريكية أف 15.

وأوضحت الصحيفة أن فريقا مؤلفا من سبعة قراصنة تمكنوا خلال مؤتمر حول أمن الإنترنت عقد في مدينة لاس فيغاس من تخريب نظام مقاتلة أف 15 ليكشفوا بذلك عن ثغرات خطيرة فيها يمكن في حال استغلالها أن تغلق محطة تحميل معلومات الطائرات تماما.

وهذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها لباحثين من خارج الجيش الأمريكي بالوصول الفعلي إلى نظام مقاتلات أف 15 للبحث عن نقاط الضعف.

وليست أف 15 المقاتلة الأمريكية الوحيدة التي تعاني من مشكلات فقد كشف مختصون قائمة طويلة من العيوب في مقاتلة أف 35 الأمريكية المتطورة والتي استغرق عمليات تطويرها 15 عاما بتكلفة بلغت مليارات الدولارات.