القوات العراقية المشتركة تحبط هجوما لإرهابيي داعش في كركوك

جهينة نيوز:

أحبطت القوات العراقية المشتركة هجوما شنه إرهابيو داعش واستهدف احتفالات العيد في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن بيان لقوات الحشد الشعبي قوله إن “الفوج الخامس باللواء 56 بالحشد تمكن من إحباط تعرض لـ “داعش” على قرية البرغلية في قضاء الحويجة” موضحا أن أحد عناصر الفوج قتل خلال التصدي للمحاولة الإرهابية.

يشار إلى أن القوات العراقية المشتركة في كركوك وضعت خطة أمنية خاصة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك شملت المدن والقرى إضافة إلى الأسواق والمرافق العامة للتصدي لمحاولات إرهابيي “داعش” استهدافها.