19 الشهر الجاري تسليم أجنحة شركات القطاع الخاص في معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز:

أعلن نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة سامر الدبس عضو اللجنة المشرفة على أعمال فريق القطاع الخاص في معرض دمشق الدولي بدورته 61 عن استعداد الفريق لتسليم الأجنحة للمشتركين بالمعرض في 19 من شهر آب الحالي ليتم تجهيزها قبل 25 من الشهر الجاري.

واوضح الدبس في تصريح صحفي أن فريق العمل مستمر بانجاز الترتيبات النهائية ضمن مساحة ال 30 ألف متر المخصصة للقطاع الخاص وتلافي النواقص وتقديم كل التسهيلات للمشتركين وبالتالي تقديم دورة مميزة هذا العام للقطاع الخاص في معرض دمشق الدولي.

وبين أن هذه الترتيبات تأتي بعد إتمام تسويق الأجنحة والانتقال لمرحلة العمل على أرض الواقع يما يؤكد استعداد القطاع الخاص بالتشاركية مع القطاع العام لإنجاز دورة مميزة في معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين كجزء من الخطة الاقتصادية المتكاملة التي دعمتها الحكومة للعام 2019 .

من جهته المديرالتنفيذي لفريق القطاع الخاص بمعرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين طلال قلعه جي انجاز الديكور الداخلي للأجنحة بالشكل اللائق وتلافي الملاحظات وتقديم رؤية بصرية متكاملة ومنسجمةمع بعضها ومع محيطها خلال الفترة المحددة.