ترامب يبلغ بوتين باستقالة السفير الأمريكي لدى روسيا

جهينة نيوز:

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ في اتصال هاتفي، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، باستقالة السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية، جون هانتسمان.

وقال بيسكوف للصحفيين: "أخبر الرئيس ترامب في اتصال هاتفي الرئيس بوتين، بأن استقالة السفير جون هانتسمان، ستكون في وقت قريب. بدوره، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أنه خلال فترة عمل هانتسمان كرئيس للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، اجتاز البلدان واحدة من أصعب الفترات في تاريخ العلاقات الثنائية، موضحا أن السفير عمل على إعطاء بعض الخصائص البنّاءة للفترة الحالية، في العلاقات الثنائية بين روسيا وأمريكا".

وجاء في خطاب الاستقالة الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية قدم استقالته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويعتزم ترك منصبه في 3 تشرين الأول المقبل.

ووفقا لبيسكوف، أكد ترامب أن الترشيح لمنصب السفير الأمريكي الجديد، لدى دولة روسيا الاتحادية، سيكون في وقت قريب.