بالفيديو: زوجان يربحان 1.2 مليون دولار بسبب قطتهم الجائعة

جهينة نيوز

ربح زوجان بريطانيان مبلغ 1.2 مليون دولار، وهي قيمة جائزة سحب اليانصيب، لكنهما أرجعا الفضل في فوزهما بالجائزة إلى قطتهما الجائعة.

وشكر الزوجان أندرو وبولا هانكوك، المقيمان في مدينة مانسفيلد الإنجليزية، على فوزهما بالجائزة الكبرى البالغ قيمتها 1.2 مليون دولار من تذكرة يانصيب، بحسب الحساب الرسمي لمؤسسة اليانصيب الوطني البريطاني على إنستغرام.

وصرح الزوج أندرو بأنه كان عليه الذهاب إلى محطة وقود تقع في منطقة إقامتهم، وذلك يوم 24 تموز، لكنه وزوجته أدركا أنهما نسيا تقديم الطعام لقطتهما "شورت كيك" البالغة من العمر 6 سنوات

وأثناء وجود الزوج في محطة الوقود، قرر شراء طعام القطة ومعه بطاقة خصم على سحب المليونير، لينتهي به الأمر بالحصول على الجائزة الكبرى بقيمة 1.2 مليون دولار.

وصرح الزوج بأنه كان في غاية السعادة بعد الفوز بالجائزة، فقد كان متحمسًا جدا لفكرة أنه أصبح مليونير لدرجة أنه نسي تقديم الطعام للقطة للمرة الثانية، لكن القط المحظوظ هذه المرة تناول طعامه في حفل عشاء من لحم الخنزير للاحتفال بالثروة التي حصلت عليها العائلة بسببه.